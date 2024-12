Liverpool muss in der Europa League heute gegen den FC Toulouse ran. Wer das Europapokalduell am 4. Gruppenspieltag live im TV und Livestream zeigt...

In der Europa League kommt es am heutigen Abend zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Toulouse und Liverpool. Das Duell in der Gruppe E wird heute um 18.45 Uhr im Stadium de Toulouse in Toulouse angepfiffen.

In der Europa League weist das Team von Jürgen Klopp eine makellose Bilanz auf. Mit neun Punkten aus drei Spielen und einer Torbilanz von 10:2 führt der FC Liverpool die Gruppe E aktuell an, der FC Toulouse liegt dagegen mit vier Zählern auf dem dritten Rang.

Im Hinspiel gegen den FC Toulouse zeigten die Reds ihre ganze Klasse: Mit 5:1 fegten Mohamed Salah und Co. über die Franzosen hinweg. Gewinnt der FC Liverpool heute erneut gegen den FC Toulouse und bucht damit das Ticket für die K.o.-Runde?

FC Liverpool heute live im Free-TV, Europa League: Wer zeigt / überträgt FC Toulouse vs. LFC im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Europa League, 4. Gruppenspieltag

Europa League, 4. Gruppenspieltag Datum: 9. November

9. November Partie: FC Toulouse vs. FC Liverpool

FC Toulouse vs. FC Liverpool Spielort: Stadium de Toulouse, Toulouse

Stadium de Toulouse, Toulouse Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

FC Liverpool heute live im Free-TV, Europa League: Wer zeigt / überträgt FC Toulouse vs. LFC im TV und Livestream?

Für die Übertragung des Spiels zwischen dem FC Toulouse und dem FC Liverpool zeigt sich heute RTL+ zuständig. Das Europa-League-Spiel könnt Ihr dort live und in voller Länge ab 18.10 Uhr im Livestream verfolgen.

Auf RTL+ könnt Ihr am heutigen Abend zudem die Europapokalpartie in der Konferenz sehen. Diese startet auf dem Streamingdienst von RTL ebenfalls um 18.10 Uhr. Um am Abend die Begegnung zwischen dem FC Toulouse und dem FC Liverpool live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo, welches Ihr alternativ einen Monat lang kostenfrei testen könnt.

FC Liverpool heute live im Free-TV, Europa League: Wer zeigt / überträgt FC Toulouse vs. LFC im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Hier bei SPOX könnt Ihr am Abend die Partie zwischen dem FC Toulouse und dem FC Liverpool im Liveticker erleben. Wir halten Euch über sämtliche Spielgeschehnisse auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Europa League: Die Gruppe E im Überblick