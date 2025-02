FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt BVB im TV und Livestream?

Borussia Dortmund ist heute beim FC Heidenheim zu Gast. SPOX verrät Euch alle Informationen zur Übertragung der Partie.

Am heutigen Samstag, den 1. Februar, gastiert Borussia Dortmund beim FC Heidenheim. Der BVB steht aktuell nur auf Rang 11 und deutlich hinter den Erwartungen. In der letzten Woche kamen die Dortmunder mit Interimstrainer Mark Tullberg, trotz einer 2:0 Führung, nicht über ein 2:2 Unentschieden gegen den SV Werder Bremen hinaus. Gegen den Tabellensechzehnten aus Heidenheim ist ein Sieg von Nöten, um den Abstand nach oben nicht noch weiter zu vergrößern. Für den 1. FC Heidenheim wären es wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Anpfiff in der Voith-Arena (Heidenheim) ist um 15.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream:

Wie üblich an einem Samstag ist Sky für die Übertragung der Bundesliga zuständig. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie zwischen Heidenheim und Dortmund live und exklusiv.

Auf Sky Sport Bundesliga 3 HD beginnt die Übertragung um 15.15 Uhr. Kai Dittmann kommentiert das Spiel für Euch.

Die Konferenz empfängt Ihr auf den Sendern Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Michael Leopold moderiert wie immer, gemeinsam mit Experte Dietmar Hamann.

Der Pay-TV-Sender stellt natürlich auch einen Livestream zur Verfügung. Über die App Sky Go oder auch über WOW verpasst Ihr keine Minute.

FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund: Liveticker bei SPOX

Ihr könnt die Partie zwischen Heidenheim und Dortmund nicht live und in Farbe sehen? Kein Problem - SPOX bietet Euch den Liveticker zum Spiel an. Etwa eine Stunde vor Anpfiff der Partie beginnt der Liveticker mit den offiziellen Mannschaftsaufstellungen. Schaut einfach auf unserer Website vorbei.

FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 20

Datum: 1. Februar 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Voith-Arena (Heidenheim)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund heute live: Die Tabelle