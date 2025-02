FC Brügge vs. Atalanta Bergamo heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Champions League Playoffs Hinspiel im TV und Livestream?

Wer überträgt das Champions-League-Playoffs-Spiel zwischen Club Brügge und Atalanta Bergamo am Mittwoch um 18.45 Uhr? Hier gibt es die Antwort.

Am heutigen Mittwoch, 12. Februar, empfängt Club Brügge um 18.45 Uhr Atalanta Bergamo. Brügge konnte sich mit Platz 24 als letztes Team der Ligaphase für die Playoffs qualifizieren. Atalanta hingegen verpasste um einen Punkt die direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Die Italiener, allen voran Mateo Retegui, haben sich am Wochenende in der Liga auch schon warm geschossen für das heutige Duell. Der Stürmer traf gegen Hellas Verona vier Mal und führt die Torschützenliste der Serie A an.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Club Brügge vs. Atalanta Bergamo heute live im TV und Livestream:

Um die Spiele der Champions League verfolgen zu können, braucht Ihr ein Abo bei DAZN. Das erste Duell heute Abend um 18.45 seht Ihr im linearen TV auf dem Sender DAZN 2, den Livestream gibt es wie gewohnt in der App oder auf der Website. Die Übertragung beginnt um 18.30 Uhr, kommentiert wird die Begegnung von Christoph Putz.

Club Brügge vs. Atalanta Bergamo heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Club Brügge vs. Atalanta Bergamo

Wettbewerb: Champions League

Runde: Playoffs

Datum: 12. Februar 2025

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Jan Breydel Stadion, Brügge

TV & Livestream: DAZN

Club Brügge vs. Atalanta Bergamo heute live: Die Hinspiele der Playoffs