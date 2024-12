Frauen-Bundesliga: FC Bayern schlägt VfL Wolfsburg im Topspiel und erobert Tabellenspitze

Bayern München hat mit einem knappen Sieg im Spitzenspiel die Tabellenführung der Frauen-Bundesliga erobert. Die Meisterinnen bezwangen den DFB-Pok...

Bayern München hat mit einem knappen Sieg im Spitzenspiel die Tabellenführung der Frauen-Bundesliga erobert. Die Meisterinnen bezwangen den DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg am 6. Spieltag mit 2:1 (2:0) und liegen mit 14 Punkten nun einen Zähler vor dem Dauerrivalen an der Spitze.

Die Nationalspielerinnen Linda Dallmann (29.) und Klara Bühl (37.) ließen die Bayern jubeln, DFB-Kollegin Lena Oberdorf (63.) erzielte den Anschlusstreffer. Zudem verschoss Jovana Damnjanovic (51.) einen Handelfmeter für München.

"Für uns war wichtig, alles auf dem Platz zu lassen, gemeinsam schön mutig nach vorne zu spielen. Das haben wir sehr gut umgesetzt", sagte Bühl bei MagentaSport. VfL-Coach Tommy Stroot monierte: "Es war in der ersten Halbzeit einfach viel zu wenig. Das darf in Topspielen nicht passieren."

4347 Fans sahen eine zunächst einseitige Begegnung am FC Bayern Campus. Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch verfolgte von der Tribüne aus, dass Alexandra Popp nach muskulären Problemen in der VfL-Startelf stand. Die DFB-Kapitänin spielte sich auch früh in den Blickpunkt, als sie nach einer Bayern-Ecke auf der Torlinie klärte (14.).

Die Gastgeberinnen gaben nun den Ton an, Lisa Schmitz als Vertreterin von Nationaltorhüterin Merle Frohms (Gehirnerschütterung) im Wolfsburger Tor hatte gut zu tun. Die Halbzeitführung war entsprechend verdient. Nach der Pause aber schlug der VfL förmlich aus dem Nichts zurück und sorgte für Spannung in der Schlussphase.

Auf Tabellenrang drei liegt die TSG Hoffenheim (11 Punkte), deren Erfolgsserie am Vortag überraschend gerissen war. Durch das 2:3 (0:1) gegen den SC Freiburg kassierte die TSG (11 Punkte) die erste Saisonniederlage.