Der FC Bayern München ist heute in der Bundesliga zu Gast beim 1. FC Köln. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Nach einer aus deutscher Sicht katastrophalen Länderspielpause mit Niederlagen gegen die Türkei und Österreich schwenkt der Fokus wieder auf den Vereinsfußball um. In der Bundesliga eröffnen heute der 1. FC Köln und der FC Bayern München den 12. Spieltag. Gespielt wird im Rhein-Energie-Stadion in Köln, wo um 20.30 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Der FC Bayern ist in der Saison weiterhin ungeschlagen und nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen, Köln dagegen kommt überhaupt nicht in die Gänge. Lediglich Union Berlin liegt in der Tabelle hinter den Geißböcken - und das auch nur wegen der Tordifferenz.

FC Bayern München: Wo läuft 1. FC Köln vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Köln gegen FC Bayern ist nicht im Free-TV zu sehen. Wer das Geschehen in Köln jedoch trotzdem nicht verpassen möchte, muss das auch nicht, denn: DAZN besitzt die Übertragungsrechte an allen Freitagsspielen der Bundesliga und kümmert sich daher um die Übertragung des Spiels. Der Start der Vorberichterstattung ist für 19.45 Uhr angesetzt, durch das Meisterschaftsspiel begleitet Euch folgendes Personal:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Reporter: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sami Khedira

DAZN bietet zwar grundsätzlich drei verschiedene Abo-Pakete an, mit denen man auf das Angebot zugreifen kann, jedoch schaltet nur einer davon die Spiele der Bundesliga frei. Und das ist das DAZN-Unlimited-Paket, das im Jahresabo 29,99 Euro pro Monat und im Monatsabo 44,99 Euro kostet.

FC Bayern München: Wo läuft 1. FC Köln vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Eine weitere Alternative, das Spiel live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Tore, Elfmeter, Rote Karten, Ein- und Auswechslungen - bei uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München.

FC Bayern München: Wo läuft 1. FC Köln vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Köln vs. FC Bayern München

1. FC Köln vs. FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 12

12 Datum: 24. November 2023

24. November 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion (Köln)

Rhein-Energie-Stadion (Köln) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

