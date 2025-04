Der FC Bayern München trifft heute in der Champions League auf Inter Mailand. SPOX verrät, wer das Viertelfinal-Hinspiel live überträgt.

Am heutigen Dienstag, den 8. April, kommt es in der Champions League zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand. Das Viertelfinal-Hinspiel startet um 21.00 Uhr in der Allianz-Arena in München.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern München vs. Inter Mailand, Champions League Viertelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel im TV und Livestream?

Amazon Prime Video überträgt heute die Partie zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand exklusiv im Livestream. Der Streamingdienst startet mit den Vorberichten zum Spiel um 20.00 Uhr. Kommentiert wird das Champions-League-Duell von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Durch die Sendung führt Euch Alex Schlüter, als Experten dienen Christoph Kramer, Matthias Sammer und Josephine Henning.

Ihr benötigt ein Amazon-Prime-Video-Abo, um heute das Viertelfinal-Hinspiel live sehen zu können. Das Abonnement könnt Ihr kostenpflichtig buchen oder einen Monat kostenlos testen.

FC Bayern München vs. Inter Mailand, Champions League Viertelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

SPOX verfolgt das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand für Euch in einem ausführlichen Liveticker. So verpasst Ihr keine Sekunde des Viertelfinal-Hinspiels. Auf der Seite findet Ihr den Liveticker der Begegnung.

FC Bayern München vs. Inter Mailand, Champions League Viertelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Inter Mailand

Wettbewerb: Champions League

Spielrunde: Viertelfinale (Hinspiel)

Datum: 8. April

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz-Arena, München

Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. Inter Mailand, Champions League Viertelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel im TV und Livestream? Die Hinspiele im Überblick