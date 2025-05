Wer überträgt das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach am Samstag? Bei SPOX erfahrt Ihr es.

Die Meisterschaft ist bereits entschieden, der FC Bayern München hat den Titel seit dem vergangenen Spieltag fix in der Tasche. Trotzdem müssen noch zwei Spieltage absolviert werden. Im Topspiel der 33. Spielrunde kriegt es der Meister am heutigen Samstag, den 10. Mai, mit Borussia Mönchengladbach zu tun. Die Partie wird um 18.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena angepfiffen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern München vs. Gladbach heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Topspiel der Bundesliga im TV und Livestream?

Wer keine Sekunde vom Spektakel in München verpassen möchte, braucht Zugang zu Sky. Der Pay-TV-Sender ist es nämlich, der die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga besitzt und daher Bayern gegen Gladbach live und in voller Länge bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 HD anbietet. Um 17.30 Uhr gehen die Vorberichte los, Wolff Fuss kommentiert das Spielgeschehen.

Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW könnt Ihr die Begegnung auch im Livestream bei Sky verfolgen.

FC Bayern München vs. Gladbach heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Topspiel der Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

SPOX tickert das Duell live mit und ermöglicht es allen, die kein Sky-Abo haben, ebenfalls live mit dabei zu sein.

FC Bayern München vs. Gladbach heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Topspiel der Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 33

Datum: 10. Mai 2025

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Allianz-Arena, München

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. Gladbach heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Topspiel der Bundesliga im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 33. Spieltag