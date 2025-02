Wer überträgt das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt am Sonntag um 17.30 Uhr? Hier die Antwort.

In der Bundesliga steigt am heutigen Sonntag, den 23. Februar, das Duell des 23. Spieltags zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Die Partie wird um 17.30 Uhr in der Münchner Allianz-Arena angepfiffen.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream?

Da es sich bei Bayern gegen Frankfurt um ein Sonntagsspiel handelt, kommt nur DAZN als Anbieter infrage. Der Streamingdienst startet um 16.45 Uhr mit der Ausstrahlung der Vorberichte. Folgendes Personal wird für das DAZN-Spiel eingesetzt:

Moderatorin : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentator : Frederik Harder

: Frederik Harder Experte : Michael Ballack

: Michael Ballack Reporter: Daniel Herzog

Zugriff auf das Spiel bekommt man nur mit einem DAZN-Unlimited-Abonnement.

All jene, die kein DAZN-Abo besitzen, müssen nicht auf das Spiel verzichten, denn wir bei SPOX tickern das Spektakel in München live mit.

Begegnung: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 23

Datum: 23. Februar 2025

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: Allianz-Arena, München

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

