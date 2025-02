FC Bayern München vs. Celtic Glasgow heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Champions League Playoffs Rückspiel im TV und Livestream?

Der FC Bayern München trifft heute in den Champions-League-Playoffs auf Celtic Glasgow. SPOX verrät Euch, wer das Rückspiel live überträgt.

Am heutigen Dienstag, den 18. Februar, begegnet der FC Bayern München in den Champions-League-Playoffs Celtic Glasgow. Das Rückspiel startet um 21.00 Uhr in der Allianz-Arena in München. Ziehen die Bayern nach dem 2:1-Hinspielsieg heute in das Achtelfinale der Königsklasse ein?

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Bayern München vs. Celtic Glasgow heute live im TV und Livestream:

Das Duell zwischen dem FC Bayern München und Celtic Glasgow zeigt heute Amazon Prime Video exklusiv im Livestream. Der Streamingdienst startet um 20.00 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Kommentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

Der Streamingdienst zeigt das Champions-League-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Celtic Glasgow live und in voller Länge im Livestream. Alle weiteren Champions-League-Playoffspiele seht Ihr dagegen auf DAZN.

Bayern München vs. Celtic Glasgow: Liveticker bei SPOX

SPOX verfolgt die Partie zwischen dem FC Bayern München und Celtic Glasgow heute für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Den Liveticker der Partie findet Ihr auf der SPOX-Website.

Bayern München vs. Celtic Glasgow heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Celtic Glasgow

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: Playoffs

Datum: 18. Februar

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Allianz-Arena, München

Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Bayern München vs. Celtic Glasgow heute live: Die Playoff-Rückspiele im Überblick