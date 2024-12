FC Bayern: Fanclub-Mitglied wütet über Ticket-Verkauf von FCB-Anhängern an Galatasaray-Fans: "Da wird mir schlecht!"

Ein Mitglied eines Fanclubs des FC Bayern München hat sich über Anhänger des deutschen Rekordmeisters beschwert, die ihre Tickets beim Champions-Le...

Ein Mitglied eines Fanclubs des FC Bayern München hat sich über Anhänger des deutschen Rekordmeisters beschwert, die ihre Tickets beim Champions-League-Spiel gegen Galatasaray an Istanbuler Fans verkauft haben.

"Ich war ja schon sehr sauer, dass es unser Team nach dem peinlichen Pokal-Aus in Saarbrücken - ich kotze immer noch - nicht für nötig gehalten, in unsere Kurve zu kommen. Nun war ich aber noch viel angefressener, dass Bayern-Fans ihre Tickets für das CL-Spiel gegen Galatasaray bei Ebay für horrende Preise anbieten", schimpfte Manuel Hillwig, Mitglied des Fanclubs "Sterns des Südens Lippe", gegenüber Sport1.

Ihm wären viele Anhänger des FC Bayern bekannt, die deswegen keine Tickets mehr bekommen hätten. "Und andere, angebliche Bayern-Fans verkaufen an ihre eigenen Leute völlig überteuerte Tickets. Geht's noch? Da wird mir wirklich schlecht! Wo ist denn da bitte das glühende Bayern-Fan-Herz?", wütete Hillwig weiter.

Doch nicht alle Anhänger des deutschen Rekordmeisters beurteilten die hohe Präsenz von Gala-Fans in der Allianz Arena so negativ. "Es ist das bekannte Dilemma, wenn große Fanszenen auf kleine Ticket-Kontingente für Auswärtsspiele treffen. Als Bayern-Fan kennt man die Situation aus Spielen in Barcelona, Köln oder jüngst auch Saarbrücken", sagte Georg Haas, Bayern-Mitglied und Teil des Blogs "Miasanrot".

Deshalb habe er auch absolutes Verständnis, wenn sich Galatasaray-Fans "auf allen möglichen Wegen Tickets besorgen. Fußball ist ein Spiel für alle, bei dem niemand aufgrund seiner Herkunft oder seiner Vereinszugehörigkeit diskriminiert werden sollte. Galatasaray hat viele türkische oder türkischstämmige Fans in Deutschland, für die das Spiel beim FC Bayern ein Highlight war."

Beim Heimspiel der Bayern in der Königsklasse gegen Galatasaray waren viele Unterstützer der türkischen Spitzenklubs im Stadion. Für den FCB hatte dies jedoch keine Folgen. Die Münchner gewannen die Partie mit 2:1 und qualifizierten sich vorzeitig als Gruppenerster für das Achtelfinale.