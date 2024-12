FC Bayern München: Bericht über doppelte Rückholklausel bei Arijon Ibrahimovic von Frosinone Calcio

Der italienische Erstligist Frosinone hat sich angeblich bereits jetzt dazu entschieden, den aktuell vom FC Bayern München ausgeliehenen Arijon Ibr...

Der italienische Erstligist Frosinone hat sich angeblich bereits jetzt dazu entschieden, den aktuell vom FC Bayern München ausgeliehenen Arijon Ibrahimovic am Saisonende fest zu verpflichten. Das berichtet der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano. Allerdings besitzt der FCB wohl zwei Optionen, den Stürmer 2024 und 2025 wieder nach München zu holen.

Frosinone muss laut Kaufoption Romano zufolge 3,5 Millionen Euro Ablöse für Ibrahimovic zahlen. Sollten die Münchner ihrerseits den Angreifer zurückholen wollen, würden im kommenden Sommer elf Millionen Euro und ein Jahr später 15 Millionen Euro fällig.

Ibrahimovic gab vor einer Woche in der Coppa Italia beim FC Turin sein Startelfdebüt und traf beim 2:1-Sieg nach Verlängerung schon nach fünf Minuten zur Führung.

Es folgte am Montag der erste Auftritt in der Startformation in einem Serie-A-Spiel: Gegen Empoli markierte er beim 2:1 das zwischenzeitliche 2:0.