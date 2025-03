In der Champions League trifft der FC Barcelona heute auf Benfica Lissabon. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Achtelfinalrückspiel live zeigt.

Am heutigen Dienstag, den 11. März, kommt es im Achtelfinale der Champions League zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und Benfica Lissabon. Das Rückspiel beginnt um 18.45 Uhr im Olimpic Lluis Companys in Barcelona. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gehen die Hausherren am Abend als Favorit in das Duell gegen Benfica.

FC Barcelona vs. Benfica Lissabon, Champions League Achtelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel von Barca im TV und Livestream?

Die Partie zwischen dem FC Barcelona und Benfica Lissabon überträgt DAZN heute exklusiv im TV und Livestream. Das Achtelfinalrückspiel seht Ihr zum einen auf DAZN 1 ab 18.30 Uhr live und in voller Länge. Kommentiert wird das Spiel am Abend von Nico Seepe.

DAZN zeigt das Champions-League-Duell zudem live und vollumfänglich im Livestream. Den Livestream der Begegnung findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser.

FC Barcelona vs. Benfica heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Barcelona vs. Benfica Lissabon

Wettbewerb: Champions League

Spielrunde: Achtelfinale

Datum: 11. März

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Olimpic Lluis Companys, Barcelona

FC Barcelona vs. Benfica heute live: Die Champions League Achtelfinalrückspiele im Überblick