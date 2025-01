FC Barcelona vs. Atalanta Bergamo heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League 8. Spieltag im TV und Livestream?

Wer überträgt das Champions League Spiel zwischen FC Barcelona und Atalanta Bergamo am Mittwoch um 21 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Zum Abschluss der Ligaphase muss der FC Barcelona im Spitzenduell vor heimischer Kulisse gegen Atalanta Bergamo ran. Die Mannschaft von Hansi Flick ist nach dem spektakulären Auswärtserfolg in Lissabon am vergangenen Spieltag gewillt, mit einem weiteren Sieg den zweiten Platz zu zementieren. Auch die Italiener können bisher auf eine erfolgreiche Champions-League-Saison zurückblicken. Aktuell steht 'La Dea' auf einem starken siebten Rang und hat somit alle Möglichkeiten, die direkte Qualifikation für das Achtelfinale zu erreichen. Diese Ausgangsposition soll mit einem Dreier in Katalonien beibehalten werden.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Barcelona vs. Atalanta Bergamo heute live im TV und Livestream:

Genau wie alle weiteren Spiele des letzten Spieltages der Ligaphase der Champions League wird auch das Duell zwischen dem FC Barcelona und Atalanta Bergamo bei DAZN gezeigt. Die Begegnung ist sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz zu sehen. Die Übertragung der Konferenz beginnt um 19:30 Uhr, Anstoß ist um 21 Uhr. Carsten Fuß wird die Partie als Kommentator begleiten. Grundvoraussetzung für die Nutzung von DAZN ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

FC Barcelona vs. Atalanta Bergamo heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Barcelona vs. Atalanta Bergamo

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: 8

Datum: 29. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Estadi Olimpic Lluís Companys (Barcelona)

TV & Livestream: DAZN

FC Barcelona vs. Atalanta Bergamo heute live: Die Tabelle