FC Barcelona: Ist Julian Nagelsmann nach Decos jüngsten Aussagen aus dem Rennen?

Deco, Sportdirektor beim FC Barcelona, hat sich zur Trainersuche der Katalanen geäußert. Nachdem es zuletzt seitens der Zeitung Sport hieß, dass Julian Nagelsmann der Favorit auf die Nachfolge des am Saisonende scheidenden Xavi sei, lassen Decos Aussagen durchaus aufhorchen.

"Die Nationalität spielt keine Rolle. Wichtig ist allerdings, dass ich den Fußball in anderen Ländern kenne und auch dort trainiert habe", sagte der 46-Jährige einem Interview mit dem Sender Radio Catalunya.

Nagelsmann besitzt in seiner Trainer-Karriere noch keinerlei Auslandserfahrung. Der amtierende Bundestrainer steht laut übereinstimmenden Medienberichten neben dem scheidenden Bayern-Coach Thomas Tuchel, Hansi Flick (vereinslos) und Brightons Roberto De Zerbi auf der Shortlist Barcelonas.

Das von Deco genannte Kriterium würde somit nur auf Tuchel und De Zerbi zutreffen, für den man allerdings angeblich 15 Millionen Euro Ablöse zu zahlen hätte.

Bei Radio Catalunya interpretierte man die Aussagen des Barca-Sportdirektors allerdings anders. Nach Informationen des Senders habe Barcelona zwei klare Favoriten auf den Trainerjob: De Zerbi und Flick. Diese beiden stünden im "Casting-Finale", heißt es.

In mindestens 13 Pflichtspielen wird Xavi noch in Barcelona an der Seitenlinie stehen. Das nächste Mal am kommenden Sonntag, wenn es zum Auswärtsspiel bei Athletic Bilbao geht. In der Primera Division liegt Barca aktuell mit 57 Punkten auf Platz drei, acht Zähler hinter Tabellenführer Real Madrid. Bilbao ist momentan Fünfter.