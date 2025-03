Wer überträgt das Premier League-Spiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea am Sonntag? SPOX hat die Antwort.

London-Derby in der Premier League: Am heutigen Sonntag, den 16. März, treten in der höchsten englischen Spielklasse der FC Arsenal und der FC Chelsea gegeneinander an. Der Ball im Emirates Stadium, der Heimstätte der Gunners, rollt ab 14.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das London Derby in der Premier League im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Premier League in Deutschland liegen bei Sky. Aus diesem Grund ist der Pay-TV-Sender auch heute für die Übertragung des Londoner Derbys verantwortlich. Arsenal gegen Chelsea wird bei Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD gezeigt, dort beginnt um 14 Uhr die Vorberichterstattung. Markus Götz kümmert sich um den Kommentar. Zudem wird das Spiel ab 15.30 Uhr auch bei Sky Sport Top Event angeboten.

Parallel dazu bietet Sky auch einen kostenpflichtigen Livestream an, auf den Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW zugreifen könnt.

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das London Derby in der Premier League im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Arsenal vs. FC Chelsea

Wettbewerb: Premier League

Spieltag: 29

Datum: 16. März 2025

Uhrzeit: 14.30 Uhr

Ort: Emirates Stadium, London

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das London Derby in der Premier League im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 29. Spieltag