Wer überträgt das Drittligaspiel zwischen Erzgebirge Aue und Alemannia Aachen am Samstag um 14 Uhr? Hier erfahrt Ihr es.

Auch am heutigen Samstag, den 8. Februar, geht es in der 3. Liga im Rahmen des 23. Spieltags zur Sache. Mehrere Partien stehen an, unter anderem kriegt es Erzgebirge Aue mit Alemannia Aachen zu tun. Die Begegnung wird um 14 Uhr angestoßen und im Erzgebirgsstadion in Aue ausgetragen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Erzgebirge Aue vs. Alemannia Aachen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga am Samstag im TV und Livestream?

Was die Übertragung des Drittligaspiels zwischen Aue und Aachen betrifft, ist MagentaSport der richtige Ansprechpartner. Der Anbieter der Telekom startet eine Viertelstunde vor Anpfiff mit der Ausstrahlung der Vorberichte.

Der Zugriff ist mit einem kostenpflichtigen Abonnement verbunden. Wer Kunde bei der Telekom ist, hat diesbezüglich einen finanziellen Vorteil und muss weniger bezahlen als Nicht-Kunden.

Darüber hinaus lässt sich die Partie auch im Free-TV verfolgen. Darum kümmern sich der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und der Westdeutsche Rundfunk (WDR). Beide Sender bieten auch einen kostenlosen Livestream an.

Erzgebirge Aue vs. Alemannia Aachen heute live: Die wichtigsten Infos

B egegnung : Erzgebirge Aue vs. Alemannia Aachen

: Erzgebirge Aue vs. Alemannia Aachen Wettbewerb : 3. Liga

: 3. Liga Spieltag : 23

: 23 Datum : 8. Februar 2025

: 8. Februar 2025 Uhrzeit : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort : Erzgebirgsstadion, Aue

: Erzgebirgsstadion, Aue TV : MagentaSport, MDR, WDR

: MagentaSport, MDR, WDR Livestream: MagentaSport, MDR, WDR

Erzgebirge Aue vs. Alemannia Aachen heute live: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag