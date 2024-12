"Trauern um einen hochangesehenen Fachmann": Erfinder vom "Tor des Monats" gestorben

Trauer um einen prägenden Sportjournalisten: Klaus Schwarze ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte die ARD-Sportschau am Freitag mit. Schwarze hatte 1971 die Wahl zum "Tor des Monats" erfunden, die bis heute besteht. 15 Jahre lang leitete er die Sportschau, Schwarze war zudem ARD-Programmchef der Fußball-Weltmeisterschaften 1994 und 1998 sowie der Europameisterschaften 2000 und 2004.

Auch den Handballsport begleitete der gebürtige Gummersbacher rund 20 Jahre lang bei vielen Großturnieren als Reporter.

"Wir trauern um einen in der Sportwelt hochangesehenen Fachmann", sagte WDR-Intendant Tom Buhrow: "Insbesondere die Handball-Berichterstattung der letzten Jahrzehnte bleibt fest mit seinem Namen verbunden. Unsere Wege kreuzten sich erstmals 1996 in Atlanta - Schwarze als ARD-Sportkoordinator, ich als USA-Korrespondent. Neben seinem immensen Fachwissen hat mich schon damals Klaus Schwarzes Fähigkeit beeindruckt, ruhig und ausgleichend auch in schwierigen Situationen Lösungen zu finden."

Seit 1971 wählen die Zuschauerinnen und Zuschauer der Sportschau jeden Monat aus fünf Vorschlägen das beste Tor. Erster Sieger war im März 1971 Gerhard Faltermeier von Jahn Regensburg, häufigster Gewinner ist der frühere Nationalspieler Lukas Podolski mit 13 Auszeichnungen.