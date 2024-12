England feierte gelungene EM-Qualifikation für 2024 mit heftiger Getränkerechnung

Ein Teil der englischen Nationalmannschaft hat es nach der gelungenen Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 krachen lassen. Wie die Boulev...

Ein Teil der englischen Nationalmannschaft hat es nach der gelungenen Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 krachen lassen. Wie die Boulevardzeitung The Sun berichtet, feierten mehrere Stars der Three Lions am Dienstagabend im Nachtclub Tape in London - und häuften dabei eine üppige Getränkerechnung an.

England tütete mit einem 3:1-Sieg in Wembley gegen Italien die Teilnahme an der Endrunde in Deutschland ein. Anschließend feierten einige Spieler, darunter Ex-BVB-Mittelfeldmann Jude Bellingham (Real Madrid), Jack Grealish (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) und Luke Shaw (Manchester United) ausgiebig.

Auch mehrere Stars wie Boxer Chris Eubank Junior seien dabei gewesen, Englands Kapitän Harry Kane vom FC Bayern habe dagegen gefehlt.

Die Getränkerechnung der Partygemeinde habe sich am Ende auf 35.000 Pfund (etwa 40.000 Euro) belaufen.

Englands Nationalmannschaft absolviert eine starke EM-Qualifikation. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate ist in sechs Partien noch ungeschlagen und sammelte dabei 16 Punkte. Das Torverhältnis ist mit 19:3 ebenfalls imposant. Diese Ausbeute bedeutet den Spitzenplatz in der Gruppe C.

Der Vize-Europameister von 2021 gehört zu den heißen Titelanwärter bei der EM im kommenden Sommer. Vorher stehen im November noch die beiden letzten Qualifikationspartien gegen Malta (17.11) und Nordmazedonien (20.11.) auf dem Programm.