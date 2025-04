EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Termin, Datum, Teams, Nationen, Modus, Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland geht in die finale Phase. Direkt haben sich 20 Teams plus der Gastgeber für das Turnier qualifiziert, die restlichen drei Mannschaften werden in anschließenden Playoffs ermittelt. SPOX zeigt Euch, wie der Modus funktioniert, welche Nationen dabei sind und wo Ihr den Spaß live im TV und Livestream verfolgen könnt.

EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Termin und Datum

Ausgespielt wird das Playoff-Turnier für die drei verbleibenden Qualifikationsplätze zur Weltmeisterschaft 2024 in Deutschland erst wenige Monate vor dem tatsächlichen Beginn der EM. Zwischen dem 21. März 2024 und dem 26. März 2024 werden besagte drei Mannschaften ermittelt.

Die Auslosung zum Playoff-Turnier fand am 23. November 2023 statt.

EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Teams, Nationen und Modus

Die Ergebnisse beziehungsweise das Abschneiden in den Qualifikationsgruppen hatten auf die Playoffs keinerlei Auswirkungen. Stattdessen wurde allein die Performance in der Nations League beachtet, um zu ermitteln, wer beim Turnier überhaupt mitspielen darf.

Die drei Ligen A, B und C der Nations League bilden jeweils eines der Playoff-Turniere, bei denen jeweils vier Teams mitspielen. Vorrang haben immer die Teams, die in der Nations League Gruppensieger geworden sind. Wenn die Gruppensieger einen Playoff-Platz brauchen, weil sie es in der Qualifikation nicht geschafft haben, spielen sie mit.

Es gibt in den drei Turnieren jeweils ein Halbfinale und ein Endspiel. Dabei gibt es immer nur eine Partie ohne Rückspiel.

EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Playoff-Turnier A

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Runde 21. März 2024 Polen Estland Halbfinale 21. März 2024 Wales Finnland Halbfinale 26. März 2024 Polen/Estland Wales/Finnland Finale

EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Playoff-Turnier B

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Runde 21. März 2024 Israel Island Halbfinale 21. März 2024 Bosnien und Herzegowina Ukraine Halbfinale 26. März 2024 Israel/Island Bosnien und Herzegowina/Ukraine Finale

EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Playoff-Turnier C

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Runde 21. März 2024 Georgien Luxemburg Halbfinale 21. März 2024 Griechenland Kasachstan Halbfinale 26. März 2024 Georgien/Luxemburg Griechenland/Kasachstan Finale

EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Die Übertragung im Free-TV und Livestream

Wie schon die EM-Qualifikation werden auch die Playoffs um die letzten drei Plätze zur WM live bei DAZN übertragen.

Zwar findet Ihr bei DAZN alle Qualispiele, allerdings sind diese nur gegen Kosten empfangbar. Von den drei Abo-Paketen müsst Ihr mindestens zu DAZN Super Sports greifen, was 19,99 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 24,99 Euro monatlich im Monatsabo kostet.

EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Die EM-Gruppen im Überblick