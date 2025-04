Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland nimmt langsam Formen an. Der Großteil der Teilnehmer steht fest, nun wurden auch die Gruppen ausgelost. SPOX präsentiert Euch die Gegner, auf die das DFB-Team im Sommer in der Vorrunde trifft.

Deutschland stand als Gastgeber bereits vor Beginn der Qualifikation als fixer Teilnehmer bei der Europameisterschaft im Sommer 2024 fest. Das DFB-Team wurde der Gruppe A zugeteilt und wird beim Eröffnungsspiel 14. Juni 2024 sein erstes Vorrundenspiel bestreiten.

Auf wen es dort trifft, steht nun auch fest - am Samstag, dem 2. Dezember, fand nämlich die Auslosung in der Elbphilharmonie in Hamburg statt.

SPOX wirft für Euch einen Blick auf die Gruppen bei der Europameisterschaft 2024, inklusive aller Gegner der Deutschen natürlich.

EM 2024, Auslosung Gruppenphase: Gegner des DFB-Teams bei der Europameisterschaft in Deutschland

Deutschland hat, zumindest auf den ersten Blick, machbare Aufgaben erhalten. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der auch bei der Auslosung in der Elbphilharmonie vor Ort war, wird bei der kommenden Europameisterschaft auf Schottland, Ungarn und die Schweiz treffen.

Nagelsmann sprach im Nachhinein bei MagentaTV von einer interessanten Gruppe mit Aufgaben, auf die er sich freue: "Es ist keine Todesgruppe, aber eine sehr gute."

Als solche könnte man vor allem Gruppe B bezeichnen, wo Spanien, Kroatien, Titelverteidiger Italien, und Albanien um das Weiterkommen kämpfen werden. Hier findet Ihr die ausführliche News zur Auslosung inklusive der Ziehungen in chronologischer Reihenfolge.

EM 2024, Auslosung Gruppenphase: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Deutschland Spanien Slowenien Schottland Kroatien Dänemark Ungarn Italien Serbien Schweiz Albanien England Gruppe D Gruppe E Gruppe F Playoff A Belgien Türkei Niederlande Slowakei Playoff C Österreich Rumänien Portugal Frankreich Playoff B Tschechien

EM 2024: Stadien und Spielorte der Europameisterschaft