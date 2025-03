Wer überträgt das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin am Sonntag? Hier gibt es die Antwort.

In der Bundesliga geht es am heutigen Sonntag, den 9. März, zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin so richtig zur Sache. Das Duell des 25. Spieltags wird um 15.30 Uhr angestoßen. Gespielt wird im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt.

Für die Adler ist es nach dem 2:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Ajax Amsterdam das zweite Spiel innerhalb von wenigen Tagen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Da es sich bei Frankfurt gegen Union Berlin um ein Sonntagsspiel handelt, kommt nur DAZN als Sender infrage. Beim Streamingdienst liegen die Übertragungsrechte für alle Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag. Die Vorberichte starten um 14.45 Uhr, DAZN schickt folgendes Personal ins Rennen:

Moderator : Benni Zander

: Benni Zander Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte : Benny Lauth

: Benny Lauth Reporterin: Ann-Sophie Kimmel

Wer auf die Übertragung zugreifen möchte, braucht ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abonnement.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 25

Datum: 9. März 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Deutsche-Bank-Park, Frankfurt

TV & Livestream: DAZN

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 25. Spieltag