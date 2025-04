Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach begegnen sich heute in der Bundesliga. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Mittwoch, den 20. Dezember, wird zum letzten Mal in diesem Jahr Bundesligafußball gespielt. Danach beginnt nämlich die Winterpause. Die zwölf Klubs, die heute noch im Rahmen des 16. Spieltags im Einsatz sind, wollen also unbedingt mit einem positiven Ergebnis das Jahr beenden.

Einer dieser zwölf Klubs ist auch Eintracht Frankfurt, das sich heute mit Borussia Mönchengladbach zu Hause im Deutsche Bank Park misst. Der Pfiff zum Anstoß ertönt um 20.30 Uhr.

Eintracht Frankfurt vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte am Ligaspiel zwischen Frankfurt und Gladbach besitzt Sky, wo die Partie logischerweise auch übertragen wird. Sky Sport Bundesliga 5 (HD) heißt der Sender, den Ihr dafür anmachen müsst. Dort ist ab 20.20 Uhr der Kommentator des Spiels, Hansi Küpper, zu hören.

Insgesamt finden heute sechs Spiele statt, wobei fünf davon um 20.30 Uhr losgehen. Aus diesem Grund bietet der Pay-TV-Sender bei Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) eine Konferenz an.

Für was Ihr Euch auch entscheidet, Einzelspiel oder Konferenz, Sky liefert zu beiden Sendungen auf jeden Fall Livestreams. Diese könnt Ihr jedoch nur mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW aufrufen.

Eintracht Frankfurt vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Zu guter Letzt wird zu Frankfurt gegen Gladbach auch ein Liveticker zur Verfügung gestellt. Damit geht Euch ebenfalls keine wichtige Spielaktion durch die Lappen.

Hier geht es zum Liveticker des Ligaspiels zwischen Frankfurt und Gladbach.

Eintracht Frankfurt vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Tuta, R. Koch, Pacho - Buta, Skhiri, Larsson, Dina Ebimbe - M. Götze, Chaibi - Marmoush

Trapp - Tuta, R. Koch, Pacho - Buta, Skhiri, Larsson, Dina Ebimbe - M. Götze, Chaibi - Marmoush Gladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Wöber - Weigl - Honorat, Koné, Reitz, Netz - Plea - Hack

Eintracht Frankfurt vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 16

16 Datum: 20. Dezember 2023

20. Dezember 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

