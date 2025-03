In der Bundesliga steigt heute das Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Wo das Spiel live gezeigt wird, erfahrt Ihr hier.

In der Fußball-Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt am heutigen Samstag, den 1. März, den amtierenden Meister Bayer Leverkusen. Im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt ist planmäßig um 18.30 Uhr Anpfiff.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Topspiel der Bundesliga im TV und Livestream?

Das Topspiel des 24. Spieltags in der Bundesliga zwischen Frankfurt und Leverkusen wird live und exklusiv bei Sky übertragen. Auf Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD sowie Sky Sport Bundesliga 1 HD beginnt der Pay-TV-Sender bereits um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Sky schickt folgende Crew an den Start:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experten: Julia Simic & Lothar Matthäus

Julia Simic & Lothar Matthäus Kommentator: Wolff Fuss

Im kostenpflichtigen Livestream seid Ihr via Sky Go oder WOW live dabei.

Ihr wollt keine wichtige Aktion der Partie verpassen? Dann ist der Liveticker von SPOX genau richtig für Euch!

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 24

Datum: 1. März 2025

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

