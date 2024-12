Eintracht Frankfurt duelliert sich am heutigen Abend in der Conference League mit HJK Helsinki. Doch wer zeigt die Europapokalpartie heute live im ...

Eintracht Frankfurt duelliert sich am heutigen Abend in der Conference League mit HJK Helsinki. Doch wer zeigt die Europapokalpartie heute live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier.

Am 4. Spieltag der Conference League ist Eintracht Frankfurt bei HJK Helsinki zu Gast. Der Anpfiff des Europapokalduells ist am heutigen Donnerstagabend, den 9. November, für 18.45 Uhr angesetzt. Als Spielort der Partie dient die Bolt Arena in Helsinki.

Mit 6:0 fegte Eintracht Frankfurt im Hinspiel über den heutigen Gegner aus Helsinki hinweg. Die SGE zeigt am 3. Gruppenspieltag der Conference League eine überzeugende Leistung und geht auch deswegen als Favorit in das heutige Duell.

Das Team von Dino Toppmöller liegt mit sechs Zählern aktuell auf dem zweiten Rang in der Gruppe G. Siege gab es für die SGE gegen Aberdeen FC und HJK Helsinki, gegen PAOK Saloniki musste die Eintracht jedoch eine Niederlage hinnehmen. Fährt Frankfurt am Abend den dritten Europapokalsieg der Saison ein?

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV, Conference League: Wer zeigt / überträgt HJK Helsinki vs. SGE im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Conference League, 4. Gruppenspieltag

Conference League, 4. Gruppenspieltag Datum: 9. November

9. November Partie: HJK Helsinki vs. Eintracht Frankfurt

HJK Helsinki vs. Eintracht Frankfurt Spielort: Bolt Arena, Helsinki

Bolt Arena, Helsinki Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV, Conference League: Wer zeigt / überträgt HJK Helsinki vs. SGE im TV und Livestream?

RTL+ überträgt am heutigen Abend das Duell zwischen HJK Helsinki und Eintracht Frankfurt im Livestream. Der Streamingdienst startet mit den Vorberichten zum Conference-League-Spiel um 18.10 Uhr. Eine TV-Übertragung der Partie bietet RTL dagegen nicht an.

Alternativ könnt Ihr die Begegnung am Abend auch auf RTL+ im Livestream verfolgen. Um den Livestream des Streamingsenders sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Im Free-TV wird HJK Helsinki vs. Eintracht Frankfurt nicht gezeigt.

getty

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV, Conference League: Wer zeigt / überträgt HJK Helsinki vs. SGE im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt die Partie zwischen HJK Helsinki und Eintracht Frankfurt heute nicht im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr hier bei SPOX an der richtigen Adresse. Mit unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde des Europapokalspiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Conference League: Die Gruppe G im Überblick