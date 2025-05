Eintracht Braunschweig trifft heute in der Relegation auf den 1. FC Saarbrücken. SPOX verrät, wer das Rückspiel live im TV und Livestream zeigt.

Am heutigen Dienstag, den 27. Mai, geht das Relegations-Rückspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Saarbrücken über die Bühne. Die Begegnung startet um 20.30 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Eintracht Braunschweig gewann das Hinspiel am vergangenen Freitag mit 2:0. Zweitligist Braunschweig hat damit heute beste Chancen, doch noch die Klasse zu erhalten.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Saarbrücken heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel der Relegation für die 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Zwei TV-Sender übertragen heute das Relegationsspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Saarbrücken live. Im Free-TV seht Ihr das Duell ab 19.50 Uhr auf SAT.1 Den kostenlosen Livestream des Privatsenders findet Ihr alternativ auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn.

Zudem überträgt Sky die Begegnung am Abend live und in voller Länge im TV und Livestream. Ab 20.00 Uhr könnt Ihr das Relegationsrückspiel auf Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Top Event live erleben. Darüber hinaus bietet Euch Sky die Option, die Partie im Livestream auf WOW und in der Sky-Go-App zu verfolgen.

