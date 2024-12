Ein Dementi klingt anders! Bayerns Transferziel Theo Hernández spricht über seine Zukunft

Linksverteidiger Theo Hernández von der AC Mailand wurde in den vergangenen Wochen wiederholt vor allem mit dem FC Bayern München und auch dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Nun hat der Franzose im Kreise der Equipe Tricolore über seine Zukunft gesprochen und dabei ein Bekenntnis zu den Rossoneri vermieden.

"Wir werden später sehen, ob ich bleibe oder nicht. Im Moment konzentriere ich mich nur auf die Europameisterschaft", sagte der 26-Jährige.

Der deutsche Rekordmeister hat den französischen Nationalspieler als Ersatz für Alphonso Davies ins Auge gefasst. Der Kanadier hat seinen Vertrag bei den Bayern immer noch nicht verlängert, die Gespräche ziehen sich seit Monaten, möglicherweise bleibt der Linksverteidiger auch ohne Verlängerung in München. Davies wird mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

Zuletzt meldete die spanische Marca, dass der FC Bayern Hernández' Wechsel von der AC Milan nach München bereits fixiert habe. Die Reihenfolge habe sich nun geändert: Die Verpflichtung von Hernández solle Davies die Tür öffnen, um den FCB in Richtung Real zu verlassen.

Sky jedoch widersprach prompt: Ein Transfer des jüngeren Bruders von Ex-Münchner Lucas Hernández (jetzt PSG) werde nur dann vollzogen, wenn sich ein Wechsel von Davies zu Real zumindest abzeichne - das sei bisher noch nicht passiert, es gebe noch kein Angebot.

Dementsprechend gebe es auch noch keine vollständige Einigung mit Hernández: Die Verhandlungen mit Milan sollen noch nicht einmal begonnen haben.

Hernández, der in Mailand noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, wird in diesen Tagen für Les Bleus bei der Europameisterschaft in Deutschland im Einsatz sein. Am Montag geht es für Frankreich in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf gegen Österreich los.