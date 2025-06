"Egal welche Rolle ich haben werde, ich werde diese zu 100 Prozent ausfüllen": Bankplatz im DFB-Team für Kathrin Hendrich kein großes Problem

Zuletzt setzte Bundestrainer Christian Wück in der Innenverteidigung auf andere - für die Hendrich jedoch kein großes Thema.

Zuletzt musste Kathrin Hendrich eher auf der Bank Platz nehmen - kurz vor der EM sieht die Abwehrspielerin darin aber kein Problem. "Egal welche Rolle ich haben werde, ich werde diese zu 100 Prozent ausfüllen", betonte die 33-Jährige auf einer Pressekonferenz in Herzogenaurach, wo sie sich derzeit mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf das Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli) vorbereitet.

In den vergangenen Partien hatte Bundestrainer Christian Wück auf das Duo Rebecca Knaak und Janina Minge in der Innenverteidigung gesetzt. Welche Rolle es für sie am Ende werde, müsse man sehen, sagte Hendrich: "Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist das, was ich täglich auf dem Platz zeige." Ihr Ansatz sei es sowieso "immer 100 Prozent zu geben. Alles andere ist eigentlich egal. Ich möchte, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind".

Hendrich war mehrere Wochen verletzt

Ohnehin habe lange Unsicherheit geherrscht, "ob ich rechtzeitig fit werde", erklärte Hendrich, die "sehr turbulente Monate" hinter sich habe. Eine Oberschenkelverletzung hatte die Innenverteidigerin auch beim VfL Wolfsburg mehrere Wochen ausgebremst, im Mai hatte sie zudem ihren Abschied von dem Bundesligisten nach fünf Jahren verkündet. Ihre Karriere wird Hendrich bei den Chicago Stars in den USA fortsetzen. Das Ziel EM habe sie trotz der Verletzung aber "nie aus den Augen verloren", sagte Hendrich: "Umso glücklicher war ich, als ich Bescheid bekomme habe, dass ich dabei sein darf."

Die Stimmung im Team sei laut Hendrich kurz vor Turnierbeginn "sehr gut". Am 30. Juni reist die DFB-Elf ins Base Camp nach Zürich, am 4. Juli geht es zum Auftakt gegen Polen. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Dänemark (8. Juli) und Schweden (12. Juli).

Eine Prognose ließ sich Hendrich nicht entlocken: "Aber Fakt ist", sagte sie, "dass wir jeden Tag konzentriert arbeiten und uns so vorbereiten, dass wir zum ersten Spiel topfit sind."