Dynamo Dresden vs. Viktoria Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Sonntag im TV und Livestream?

Wer überträgt das Deutschland 3 Liga Spiel zwischen Dynamo Dresden und Viktoria Köln am Sonntag um 13:30 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Zum Auftakt des Drittliga-Sonntags kommt es im Rudolf-Harbig-Stadion zur Begegnung zwischen Dynamo Dresden und Viktoria Köln. Der Liga-Primus will vor heimischer Kulisse die nächsten drei Punkte einfahren, um die Tabellenführung zu verteidigen. Dafür müssen die Jungs von Trainer Thomas Stamm allerdings an den Gästen aus der Domstadt vorbei. Diese stehen überraschend auf Platz 6 im gesicherten Mittelfeld der Liga und befinden sich sogar in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätze. Mit einem Auswärtssieg könnte die Viktoria auf den Relegationsplatz vorrücken. Wer die spannende Begegnung für sich entscheiden kann, könnt Ihr ab 13:30 Uhr live verfolgen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Dynamo Dresden vs. Viktoria Köln heute live im TV und Livestream:

Wie alle Begegnungen der 3. Liga könnt Ihr auch das Duell zwischen Dynamo Dresden und Viktoria Köln bei MagentaSport im TV und Livestream verfolgen. Grundvoraussetzung für beide Optionen ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Dynamo Dresden vs. Viktoria Köln heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Dynamo Dresden vs. Viktoria Köln

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 20

Datum: 19. Januar 2025

Uhrzeit: 13:30 Uhr

Ort: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

TV & Livestream: MagentaSport

Dynamo Dresden vs Viktoria Köln heute live: Die Tabelle