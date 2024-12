"Die Stelle ist leider ein bisschen problematisch": Julian Nagelsmann gibt Update zur Verletzung von Niclas Füllkrug

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat beim verletzten Niclas Füllkrug Entwarnung gegeben. Der 31-jährige Stürmer von West Ham United musste vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande vom DFB-Team abreisen.

"Es ist nichts Schwerwiegendes, weil wir früh genug reagiert und ihn ausgewechselt haben", sagte Nagelsmann bei RTL. Beim 5:0-Sieg gegen Ungarn am Samstag hatte Füllkrug die Führung erzielt, ehe er in der 60. Minute für Maximilian Beier weichen musste.

"Die Stelle ist leider ein bisschen problematisch, weil es am Übergang zur Achillessehne ist am Rücken der Wade", erklärte Nagelsmann. "Wenn da was passieren würde, wäre es sehr langwierig. Deswegen haben wir gesagt, dass wir kein Risiko eingehen." Laut dem Bundestrainer müsse Füllkrug "ein paar Tage" pausieren und würde West Ham beim Premier-League-Spiel am Samstag gegen den FC Fulham nicht zur Verfügung stehen.

Anstelle von Füllkrug beginnt gegen die Niederlande Deniz Undav. Zuvor war darüber spekuliert worden, Zehner Kai Havertz könnte wie bei der EM eine Position nach vorne rücken. Nagelsmann habe Havertz aber "bewusst" im Mittelfeld gelassen, "weil er von da viel Tiefe aus der zweiten Reihe entwickeln kann. Wenn man ganz vorne spielt, muss man oft Wandspieler sein. Da passt Deniz ganz gut."