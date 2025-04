DFB-Star Antonio Rüdiger spendet Kleidung für Berliner Stadtmission

Antonio Rüdiger hat unmittelbar vor dem Jahreswechsel etwas für die Gemeinnützigkeit getan und der Berliner Stadtmission Kleidung für bedürftige Menschen zukommen lassen.

"Menschen wie Antonio Rüdiger sind ein Segen. Es ist wunderbar, wenn sie zuvor mit uns in Kontakt treten und dann genau das vorbei bringen, was wir dringend brauchen und sich so von der biblischen Botschaft inspirieren lassen. Auch auf unsere Homepage schauen viele Menschen, weil sie wissen, dass wir dort tagesaktuell melden, welche Kleidungsstücke gerade fehlen", erklärte Stadtmissionsdirektor Christian Ceconi.

Der Nationalspieler von Real Madrid spendete laut einer Pressemitteilung der Berliner Stadtmission Rund 1.700 T-Shirts, Jogginghosen, Hoodies und Turnschuhe, welche von Rüdigers Ausrüster Under Armour gestellt wurde.

Bereits in der Vergangenheit war Rüdiger durch sein soziales Engagement aufgefallen. Neben seinen Engagements in Sierra Leone setzte sich der Verteidiger während der Corona-Pandemie auch für Krankenhäuser und deren Mitarbeiter ein.