DFB-Pokal, 3. Runde: Datum, Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream

Die 2. Runde des DFB-Pokals ist noch nicht gespielt, trotzdem blickt SPOX schon einmal voraus und beschäftigt sich mit der 3. Runde. Datum, Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream - hier erfahrt Ihr alles, was Ihr in diesem Fall wissen müsst.

Während heute und morgen die 2. Runde des DFB-Pokals steigt, wird von SPOX die 3. Runde (das Achtelfinale) in den Fokus gerückt. Im Folgenden gibt es diesbezüglich die wichtigsten Infos.

DFB-Pokal, 3. Runde: Diese Teams sind qualifiziert

VfB Stuttgart

St. Pauli

VfL Wolfsburg

FC Homburg

Arminia Bielefeld

Borussia Mönchengladbach

1. FC Kaiserslautern

Borussia Dortmund

SC Paderborn

1. FC Magdeburg

Bayer Leverkusen

Saarbrücken

Hertha BSC

1. FC Nürnberg

Eintracht Frankfurt

DFB-Pokal, 3. Runde: Datum, Termine, Auslosung

Die acht Spiele der 3. Runde werden auf zwei Spieltage verteilt. Die erste Hälfte steigt am 5. Dezember, die zweite folgt am Tag darauf (am 6. Dezember). Bevor es jedoch dazu kommen kann, dass die Begegnungen absolviert werden, muss zuerst eine Auslosung stattfinden, die bestimmt, wer gegen wen spielt. Und diese ist für den Sonntag, den 5. November, geplant. Dabei wird im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund um 15.45 Uhr die Ziehung abgehalten.

DFB-Pokal, 3. Runde: Datum, Termine, Auslosung - Wichtigste Infos zur Ziehung

Event: Auslosung der 3. Runde des DFB-Pokals

Auslosung der 3. Runde des DFB-Pokals Datum: Sonntag, 5. November 2023

Sonntag, 5. November 2023 Uhrzeit: 15.45 Uhr

15.45 Uhr Ort: Deutsches Fußballmuseum, Dortmund

Deutsches Fußballmuseum, Dortmund TV: ZDF

Livestream: zdf.de

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal, 3. Runde: Übertragung im TV und Livestream

Was die Übertragung der Drittrundenspiele selbst betrifft, ist Sky der richtige Ansprechpartner. Der Grund: Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte am gesamten Turnier und ist daher in allen acht Fällen beim Achtelfinale mit einer TV- und Livestream-Übertragung zur Stelle. Zugang zum Livestream erhaltet man mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW.

Auch das ZDF und die ARD werden aller Voraussicht nach im Rahmen der 3. Runde in wenigen Fällen im Einsatz sein und nebenbei auch kostenlose Livestreams zur Verfügung stellen. Um welche Pokalspiele es sich dabei handelt, kann man erst nach der 2. Runde beantworten.

Die Auslosung der 3. Runde wird im ZDF gezeigt und bei zdf.de live gestreamt.

