Die deutsche U17-Nationalmannschaft trifft heute im WM-Viertelfinale auf Spanien. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream ve...

Die deutsche U17-Nationalmannschaft trifft heute im WM-Viertelfinale auf Spanien. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Vier Spiele, vier Siege - so liest sich aktuell die makellose Bilanz der deutschen U17 bei der Weltmeisterschaft in Indonesien. Bis zum Titel ist es aber noch ein weiter Weg, drei Siege gegen immer stärker werdenden Nationen müssen noch her. Am heutigen Freitag, den 24. November, kriegt es die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück mit Spanien zu tun. Das Duell wird um 9.30 Uhr deutscher Zeit im Jakarta International Stadium in Jakarta angepfiffen.

Die Iberer setzten sich im Achtelfinale mit 2:1 gegen Japan durch und holten sich so die Berechtigung für das Viertelfinale. Deutschland bezwang die USA spät mit 3:2.

getty

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt U17 WM Viertelfinale im TV und Livestream?

Im Free-TV ist der U17-Kracher nicht zu sehen, nichtsdestotrotz gibt es eine Möglichkeit, kostenlos live mit dabei zu sein. Sky stellt zur Partie bei skysport.de einen Gratis-Livestream zur Verfügung. Außerdem bietet der Pay-TV-Sender das Duell gegen Spanien auch im TV an. Dafür müsst Ihr den Sender Sky Sport News anmachen, wo um 9.20 Uhr die ersten Livebilder aus Indonesien ausgestrahlt werden.

Sky ist jedoch nicht als einziger Anbieter mit einer kostenlosen Übertragung zur Stelle. Zusätzlich bietet auch die FIFA selbst bei FIFA+ einen Livestream zu Deutschland vs. Spanien an.

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt U17 WM Viertelfinale im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Die, die beide Angebote nicht nutzen können, haben die Möglichkeit, bei SPOX mithilfe eines Liveticker beim Viertelfinale live mit dabei zu sein. Bei uns verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt U17 WM Viertelfinale im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Spanien

Deutschland vs. Spanien Wettbewerb: U17-Weltmeisterschaft 2023

U17-Weltmeisterschaft 2023 Spielrunde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 24. November 2023

24. November 2023 Uhrzeit: 09.30 Uhr

09.30 Uhr Ort: Jakarta International Stadium, Jakarta (Indonesien)

Jakarta International Stadium, Jakarta (Indonesien) TV: Sky

Livestream: Sky, FIFA+

Liveticker: SPOX

Deutschland, Kader bei U17 WM: Spieler