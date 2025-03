Im Viertelfinal-Rückspiel trifft das DFB-Team heute erneut auf Italien. Alle wichtigen Infos zur Übertragung im TV und Livestream verrät Euch SPOX.

Halbzeit im Viertelfinale der Nations League! Im Hinspiel konnte die Mannschaft von Julian Nagelsmann im Mailänder Giuseppe Meazza Stadion mit 2:1 gewinnen. Am heutigen Sonntag, den 23. März, treten Deutschland und Italien im Rückspiel an. Können Joshua Kimmich und Co. den Einzug in die Final Four klarmachen?

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Deutschland vs. Italien heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Viertelfinale der Nations League im TV und Livestream?

Alle Partien mit deutscher Beteiligung werden im Free-TV übertragen. Die ARD, das ZDF, und RTL zeigen ausgewählte Spiele des DFB-Teams live.

Am heutigen Sonntag kümmert sich RTL um die Übertragung. Der Privatsender beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung und schickt folgendes Personal an den Start:

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Lothar Matthäus

Im Livestream ist die Partie lediglich im kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ empfangbar.

Deutschland vs. Italien heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Viertelfinale der Nations League im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Auch SPOX wird die Begegnung begleiten, und zwar im Liveticker. Dort könnt Ihr Euch auf dem Laufenden halten und über das Spielgeschehen in der Kommentarspalte diskutieren.

Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff findet Ihr den Ticker inklusive der offiziellen Aufstellungen hier.

Deutschland vs. Italien heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Viertelfinale der Nations League im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Deutschland vs. Italien

Wettbewerb: Nations League

Spieltag: Viertelfinal-Rückspiel

Datum: 23. März 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

TV & Livestream: RTL, RTL+

Liveticker: SPOX

Deutschland vs. Italien heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Viertelfinale der Nations League im TV und Livestream? - Die Viertelfinalpaarungen heute im Überblick