Die deutsche U21-Nationalmannschaft empfängt in der EM-Qualifikation die Auswahl Estlands. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Begegnung live im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt.

In den kommenden Tagen steht die EM-Qualifikation für das U21-Turnier in der Slowakei im Sommer 2025 im Fokus. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist gefragt, am heutigen Freitag (17. November) steht dem Team von Bundestrainer Toni Di Salvo die Auswahl Estlands gegenüber. Das Duell findet in der Home-Deluxe-Arena in Paderborn statt. Um 18 Uhr ertönt der Pfiff zum Anstoß.

Das DFB-Team ist bislang noch ungeschlagen in der Qualifikation, hat aber auch erst zwei Runden gespielt. Zwei Spiele, sechs Punkte - so liest sich die Bilanz. Estland konnte dagegen in vier Partien nur einen Punkt holen.

Deutschland vs. Estland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt U21 EM Qualifikation im TV und Livestream?

Wer die Partie live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um ProSieben Maxx herum. Der Anbieter zeichnet für die Übertragung im Free-TV verantwortlich und startet um 17.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Anpfiff, mit der Ausstrahlung der Vorberichte. Folgendes Personal wird dabei von Beginn an bis zum Ende eingesetzt:

Experte: Markus Babbel

Markus Babbel Moderation: Christian Düren

Christian Düren Kommentator: Matthias Stach

Zeitgleich ist das Gruppenspiel auch im Livestream zu sehen: kostenlos und ohne Registrierung bei ran.de.

Deutschland vs. Estland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt U21 EM Qualifikation im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Darüber hinaus tickert SPOX die Begegnung auch live mit. So verpasst Ihr auch dann nichts Wichtiges vom Spiel, wenn Ihr die Bilder dazu nicht aufrufen könnt.

Hier geht es zum Liveticker zwischen Deutschland und Estland.

Deutschland vs. Estland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt U21 EM Qualifikation im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Estland

Deutschland vs. Estland Wettbewerb: U21-EM-Qualifikation

U21-EM-Qualifikation Spieltag: 6

6 Datum: 17. November 2023

17. November 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Home-Deluxe-Arena (Paderborn)

Home-Deluxe-Arena (Paderborn) TV: ProSieben Maxx

Livestream: ran.de

Liveticker: SPOX

U21 EM Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe D