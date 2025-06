"Der Klub und die Stadt liegen mir sehr am Herzen": NBA-Star erwirbt an Anteile an CL-Sieger Paris Saint-German

Kevin Durant hat nun wegen seiner olympischen Goldmedaille eine besondere Beziehung zu Paris. Nun erwirbt er Anteile an seinem zweiten Fußballklub.

NBA-Star Kevin Durant profitiert künftig von den Erfolgen des Champions-League-Siegers Paris St. Germain. Wie der Klub am Freitag mitteilte, hat der Power Forward der Phoenix Suns über den Eigentümer Qatar Sports Investment (QSI) eine Minderheitsbeteiligung an PSG erworben - über seine Medien- und Investmentfirma Boardroom.

Nach Klubangaben wird QSI mit Boardroom "bei einer Reihe von kommerziellen und inhaltlichen Initiativen" zusammenarbeiten, darunter Merchandising, Medieninhalte, US-amerikanische und internationale Strategie sowie eine "potenzielle Basketball/Multisport-Expansion". Man freue sich darauf, "mit Kevin ehrgeizige Initiativen zu entwickeln, die das weitere globale Wachstum von Paris St. Germain und QSI vorantreiben werden", sagte QSI-Boss Nasser Al-Khelaifi.

Durant (36) hat zwei NBA-Titel mit den Golden State Warriors gewonnen und ist viermaliger Olympiasieger mit den USA. Zuletzt holte er 2024 bei den Sommerspielen in Paris die Goldmedaille. PSG und Paris seien "ein Klub und eine Stadt, die mir sehr am Herzen liegen. Dieser Klub hat große Pläne, und ich kann es kaum erwarten, Teil der nächsten Wachstumsphase zu sein", sagte Durant, der bereits fünf Prozent der Anteile am MLS-Klub Philadelphia Union besitzt.