"Der erste Schritt ist gemacht": DFB-Co-Trainer Sandro Wagner mit Appell an die deutschen Fans

Am Dienstag nach dem finalen Gruppenspiel des DFB-Teams äußerte sich Co-Trainer Sandro Wagner auf seinem Linkedin-Profil und freute sich über die unbesiegte Vorrunde und den Sieg der Gruppe A. Neben Lob für die "einmalige Unterstützung" der deutschen Fans lautet der Tenor vor allem: Weiter so! Das gilt für die Spieler genauso wie für die Fans.

"Der erste kleine Schritt ist gemacht. Und viel wichtiger noch - und für mich am wichtigsten: Wir haben gezeigt, dass man sich wieder mit unserer Nationalmannschaft identifizieren kann!", freut sich der Nagelsmann-Assistent in seinem Post.

"Die Jungs geben auf dem Platz alles für unsere Farben. Der entscheidende Faktor ist und bleibt, eine Gruppe von Menschen zu formen, die füreinander einsteht und sich gegenseitig unterstützt. Das ist neben aller fußballerischen Qualität unverzichtbar", erklärt Wagner den aktuellen Erfolg des DFB-Teams.

Doch für den weiteren Erfolg hat der frühere Bayern-Stürmer auch einen klaren Appell - an Spieler und Fans: "Mit dem Gruppensieg haben wir das erste Etappenziel nun erreicht. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt gilt es, weiterhin jeden Tag demütig zu arbeiten, um am Samstag das Achtelfinale positiv zu bestreiten. Eure Unterstützung ist einmalig - und wir werden sie auch weiter brauchen! Vielen Dank dafür!"

Deutschland wird am Samstagabend (21 Uhr) im zweiten Achtelfinale gegen den Zweiten der Gruppe C antreten. Aktuell wäre das Dänemark, doch bei den Duellen am Dienstagabend kann sich das noch ändern. Alle vier Mannschaften aus Gruppe C könnten noch Zweiter werden. Das bedeutet: Der kommende Achtelfinal-Gegner wird England, Dänemark, Slowenien oder Serbien heißen.