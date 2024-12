Die Champions League geht am heutigen Mittwochabend mit dem 5. Gruppenspieltag weiter. Doch wer zeigt / überträgt die Duelle live im TV und Livestr...

Die Champions League geht am heutigen Mittwochabend mit dem 5. Gruppenspieltag weiter. Doch wer zeigt / überträgt die Duelle live im TV und Livestream? DAZN oder Amazon Prime? Das verraten wir Euch in diesem Artikel.

In der Champions League steht am heutigen Mittwoch, den 29. November, der 5. Gruppenspieltag an. Ab 18.45 Uhr finden am Abend zwei Partien statt, die sechs weiteren Begegnung beginnen allesamt um 21.00 Uhr.

In der Champions League sind heute die Teams der Gruppen A bis D im Einsatz.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 5. Spieltag heute live im TV und Livestream?

DAZN überträgt am heutigen Abend alle acht Champions-League-Spiele live im TV oder im Livestream. Auf der Plattform könnt Ihr ab 18.30 Uhr die früheren beiden Partien verfolgen. Später werden die restlichen Duelle gezeigt. Auf DAZN 2 seht Ihr zudem alle acht Spiele ab 18.30 Uhr in der Konferenz.

Die Champions League könnt Ihr nur mit einem DAZN-Unlimited-Abo verfolgen, für das Ihr 44,99 Euro im Monat zahlen müsst.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 5. Spieltag heute live im TV und Livestream? - Die Spiele im Überblick

Termin Heim Auswärts Gruppe Übertragung Mi., 29.11., 18.45 Uhr Galatasaray Istanbul Manchester United A DAZN Mi., 29.11., 18.45 Uhr FC Sevilla PSV Eindhoven B DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr FC Bayern München FC Kopenhagen A DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr FC Arsenal RC Lens B DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr Real Madrid SSC Neapel C DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr Sporting Braga Union Berlin C DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr Benfica Lissabon Inter Mailand D DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr Real Sociedad RB Salzburg D DAZN

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 5. Spieltag heute live im TV und Livestream? - Die Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt alle Champions-League-Duelle für Euch im Liveticker. Zum einen könnt Ihr hier bei SPOX die Partien im Einzel-Ticker erleben oder die späten Begegnungen in der Konferenz verfolgen. Hier findet Ihr die Liveticker-Übersicht von SPOX.

Champions League, Übertragung 5. Spieltag - Die Gruppen A bis D im Überblick

Gruppe A:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Bayern München 4 5 12 2 FC Kopenhagen 4 -1 4 3 Galatasaray 4 -2 4 4 Manchester United 4 -2 3

Gruppe B:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Arsenal FC 4 6 9 2 RC Lens 4 0 5 3 PSV Eindhoven 4 -3 5 4 Sevilla FC 4 -3 2

Gruppe C:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Real Madrid 4 6 12 2 SSC Neapel 4 1 7 3 Sporting Braga 4 -4 3 4 1. FC Union Berlin 4 -3 1

Gruppe D: