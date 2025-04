Der SV Darmstadt 98 und der 1. FC Köln eröffnen heute mit einem Kellerduell den 13. Spieltag der Bundesliga. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Ein neuer Bundesligaspieltag, der 13. von insgesamt 34, wird am heutigen Freitag (1. Dezember) eröffnet. Zum Auftakt wird den deutschen Fußballfans ein Kellerduell zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Köln geboten. Darmstadt hat in der Tabelle etwas die Nase vorn und liegt mit drei Punkten vor den Geißböcken, die am untersten Platz verweilen. Die Partie wird um 20.30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor (Darmstadt) angestoßen.

SV DARMSTADT 98 - 1. FC KÖLN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

getty

Darmstadt 98 vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Darmstadt gegen Köln ist ein Freitagsspiel, bedeutet also, dass es nur einen Anbieter geben kann, der das Spiel überträgt: DAZN. Beim Streamingdienst wird ab 19.45 Uhr die Vorberichterstattung präsentiert, dafür eingesetzt wird Moderator Tobi Wahnschaffe. Als Reporter vor Ort fungiert Lukas Schönmüller, Jan Platte übernimmt danach die Rolle des Kommentators und wird dabei vom Experten Sascha Bigalke unterstützt.

Um bei DAZN die Spiele der Bundesliga freischalten zu können, wird ein DAZN-Unlimited-Abonnement benötigt. Die Kosten für dieses liegen bei 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo und 44,99 Euro im Monatsabo.

Darmstadt 98 vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Auch bei SPOX könnt Ihr das Kellerduell in der Bundesliga live mitverfolgen. Wir tickern die Partie für Euch mit. So verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Köln.

Darmstadt 98 vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: SV Darmstadt 98 vs. 1. FC Köln

SV Darmstadt 98 vs. 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 13

13 Datum: 1. Dezember 2023

1. Dezember 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Merck-Stadion am Böllenfalltor (Darmstadt)

Merck-Stadion am Böllenfalltor (Darmstadt) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Darmstadt 98 vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Darmstadt 98: Schuhen - Klarer, J. Müller, Maglica - Bader, Marvin Mehlem, Holland, Nürnberger - Skarke, Honsak - Seydel

Schuhen - Klarer, J. Müller, Maglica - Bader, Marvin Mehlem, Holland, Nürnberger - Skarke, Honsak - Seydel 1. FC Köln: Schwäbe - R. Carstensen, Hübers, Chabot, Paqarada - Martel, Ljubicic - Waldschmidt, Uth, Kainz - Selke

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 13. Spieltag