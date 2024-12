Spielplan der Champions League veröffentlicht: VfB Stuttgart gleich zu Real - nur FC Bayern mit Heimspiel

In der reformierten Champions League bekommt es der VfB Stuttgart gleich am ersten Spieltag mit Titelverteidiger Real Madrid zu tun. Am 17. September (Dienstag) treten die Schwaben dabei im Estadio Santiago Bernabeu an.

Von den fünf deutschen Teilnehmern hat lediglich der FC Bayern zum Auftakt der Ligaphase ein Heimspiel: Die Münchner treffen auf ihrer Reise zum "Finale dahoam" am 31. Mai 2025 ebenfalls am 17. September auf Dinamo Zagreb.

Meister Bayer Leverkusen muss zu seinem ersten Spiel am 19. September (Donnerstag) bei Feyenoord Rotterdam antreten, am selben Tag spielt RB Leipzig bei Atletico Madrid. Dazwischen beginnt auch Champions-League-Finalist Borussia Dortmund die neue Saison mit einem Auswärtsspiel: Der BVB ist am 18. September (Mittwoch) zu Gast beim FC Brügge.

FC Bayern München - CL-Spielplan:

Gegner Datum Dinamo Zagreb (H) 17. September, 21 Uhr Aston Villa (A) 2. Oktober, 21 Uhr FC Barcelona (A) 23. Oktober, 21 Uhr Benfica Lissabon (H) 6. November, 21 Uhr Paris Saint-Germain (H) 26. November, 21 Uhr Shakhtar Donezk (A) 10. Dezember, 21 Uhr Feyenoord Rotterdam (A) 22. Januar, 21 Uhr Slovan Bratislava (H) 29. Januar, 21 Uhr

BVB - CL-Spielplan:

Gegner Datum Club Brügge (A) 18. September, 21 Uhr Celtic Glasgow (H) 01. Oktober, 21 Uhr Real Madrid (A) 22. Oktober, 21 Uhr Sturm Graz (H) 05. November, 21 Uhr Dinamo Zagreb(A) 27. November, 21 Uhr FC Barcelona (H) 11. Dezember, 21 Uhr FC Bologna (A) 21. Januar 2025, 21 Uhr Schachtar Donezk (H) 29. Januar 2025, 21 Uhr

VfB Stuttgart - CL-Spielplan:

Gegner Datum Real Madrid (A) 17. September, 21 Uhr Sparta Prag (H) 1. Oktober, 18:45 Uhr Juventus Turin (A) 22. Oktober, 21 Uhr Atalanta Bergamo (H) 6. November, 21 Uhr Roter Stern Belgrad (A) 27. November, 18:45 Uhr Young Boys Bern (H) 11. Dezember, 21 Uhr Slovan Bratislava (A) 21. Januar 2025, 21 Uhr Paris Saint-Germain (H) 29. Januar 2025, 21 Uhr

Bayer Leverkusen - CL-Spielplan:

Gegner Datum Feyenoord Rotterdam (A) 19. September, 18,45 Uhr AC Mailand (H) 01. Oktober, 21 Uhr Stade Brest (A) 23. Oktober, 18.45 Uhr FC Liverpool (A) 05. November, 21 Uhr FC Salzburg (H) 26. November, 21 Uhr Inter Mailand (H) 10. Dezember, 21 Uhr Atlético Madrid (A) 21. Januar 2025, 21 Uhr Sparta Prag (H) 29. Januar 2025, 21 Uhr

RB Leipzig - CL-Spielplan: