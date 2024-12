Champions-League-Sieger eingetroffen: DFB-Team endlich komplett

Julian Nagelsmann kann bei der EM-Generalprobe am Freitag (20.45 Uhr) in Mönchengladbach gegen Griechenland aus dem Vollen schöpfen. Der Bundestrainer begrüßte bis Dienstagnachmittag auch die Champions-League-Sieger Toni Kroos und Antonio Rüdiger sowie Finalist Nico Schlotterbeck im Teamquartier in Herzogenaurach. Kroos und Rüdiger wurden von ihren Kollegen mit Applaus empfangen.

Damit ist Nagelsmanns aktuell 29-köpfiges Aufgebot, zu dem noch die U21-Leihgaben Brajan Gruda und Rocco Reitz gehören, komplett. Seinen endgültigen, bis zu 26 Spieler umfassenden Turnierkader muss der Bundestrainer bis um Mitternacht nach dem Spiel gegen Griechenland bei der UEFA melden. Neben Gruda und Reitz muss er dann noch einen Spieler streichen.

Die Stammspieler Rüdiger und Kroos wurden im Test gegen die Ukraine in Nürnberg (0:0) am Montag noch von Waldemar Anton und Pascal Groß vertreten. Die beiden Profis von Real Madrid, sagte Groß, könnten der DFB-Elf "extrem viel" geben: "Sie werden die Mannschaft nochmal auf ein anderes Level heben."