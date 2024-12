Dritter gegen Vierter! Bundesliga-Fans dürfen sich auf ein Spitzenspiel freuen, denn Borussia Dortmund gastiert beim VfB Stuttgart. Ihr wollt wisse...

Dritter gegen Vierter! Bundesliga-Fans dürfen sich auf ein Spitzenspiel freuen, denn Borussia Dortmund gastiert beim VfB Stuttgart. Ihr wollt wissen, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt? Hier folgt die Antwort.

In der Bundesliga geht es am heutigen Samstag (11. November) so richtig zur Sache. Mit dem VfB Stuttgart empfängt der Tabellendritte den Tabellenvierten Borussia Dortmund. Das Spektakel soll um 15.30 Uhr in der Stuttgarter MHP-Arena angestoßen werden.

Stuttgart zeigt zum ersten Mal in der Saison Schwächen, sowohl gegen Heidenheim als auch gegen Hoffenheim kassierten die Schwaben in den vergangenen zwei Runden jeweils eine Pleite. Auch der BVB musste sich zuletzt in der Liga dem FC Bayern 0:4 geschlagen geben, konnte sich jedoch in der Champions League gegen Newcastle United 2:0 durchsetzen.

BVB: Wo läuft VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream

Der Kracher ist nicht im Free-TV zu sehen. Wer live mit dabei sein möchte, wenn sich die Stuttgarter und die Dortmunder gegenüberstehen, kommt nicht um Sky herum, da beim Pay-TV-Sender die Rechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga liegen. Für das Einzelspiel wird Sky Sport Bundesliga 3 (HD) benötigt, dort startet um 15.15 Uhr die Übertragung, die Kai Dittmann kommentiert.

Um auch das Wichtigste aus den drei Parallelspielen nicht zu verpassen, bietet Sky die Möglichkeit, bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD die Bundesligakonferenz abzurufen.

Doch Sky ist nicht nur mit einer Pay-TV-Übertragung, sondern auch mit Livestreams zur Stelle. Hierfür schalten Euch zwei Optionen den Zugang frei: ein SkyGo-Abonnement und WOW.

BVB: Wo läuft VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream - Liveticker zum Spiel

Darüber hinaus tickert SPOX das Spitzenspiel für Euch mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund.

BVB: Wo läuft VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 11

11 Datum: 11. November 2023

11. November 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: MHP-Arena (Stuttgart)

MHP-Arena (Stuttgart) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

BVB: Wo läuft VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Stuttgart: Nübel - Rouault, Anton, Zagadou, H. Ito - Karazor, Stiller - Millot - Leweling, Führich - Undav

Nübel - Rouault, Anton, Zagadou, H. Ito - Karazor, Stiller - Millot - Leweling, Führich - Undav BVB: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Ryerson - Özcan, Sabitzer - Reus - Brandt, Adeyemi - Füllkrug

