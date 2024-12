BVB, DFB-Pokal: Wo läuft Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim im Free-TV und Livestream?

Der BVB trifft heute im DFB-Pokal auf die TSG Hoffenheim. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell der 2. Runde live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Der BVB trifft heute im DFB-Pokal auf die TSG Hoffenheim. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell der 2. Runde live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Nur wenige Tage nach dem 3:3 in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt muss der BVB im Pokal ran. Das Bundesliga-Duell gegen Hoffenheim wird keine leichte Aufgabe: Die Kraichgauer hatten in der Liga zuletzt mit 3:2 beim VfB Stuttgart gewonnen und belegen in der Tabelle mit 18 Punkten Platz sechs, gerade mal drei Zähler hinter der Borussia.

In der Bundesliga hat es das Duell erst Ende September gegeben. Damals gewann der BVB auswärts durch Tore von Niclas Füllkrug, Marco Reus und Julian Ryerson mit 3:1. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Andrej Kramaric per Elfmeter.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim im DFB-Pokal heute im Free-TV und Livestream?

Kostenlos im Free-TV gibt es die Partie zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim leider nicht zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte, eine Übertragung in ARD und ZDF gibt es nicht: Im Ersten seht Ihr am späten Abend lediglich die Highlights.

Sky überträgt das Spiel dagegen in voller Länge ab 18 Uhr. In die Vorberichterstattung geht es auf Sky Sport 3 bereits ab 17.30 Uhr, eine halbe Stunde später übernimmt dann Kommentator Martin Groß. In der Konferenz gibt es das Spiel aber auch auf Sky Sport 1.

Den Sky-Livestream kann man mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW aufrufen.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim im DFB-Pokal heute Liveticker?

Wir bei SPOX beschreiben das Geschehen auf dem Rasen in Form eines Livetickers genauestens mit.

Hier geht es zum Liveticker BVB vs. TSG Hoffenheim.

getty

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim im Free-TV und Livestream? Die Voraussichtlichen Aufstellungen

BVB: Meyer - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Can - Malen, Reus, Brandt - Füllkrug

Meyer - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Can - Malen, Reus, Brandt - Füllkrug Hoffenheim: Baumann - Vogt, Brooks, Akpoguma - Kaderabek, Grillitsch, Skov - Bischof, Prömel - Weghorst, Beier

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim im Free-TV und Livestream? Die wichtigsten Infos zur Partie

Begegnung: Borussia Dortmund vs. TSG 1899 Hoffenheim

Borussia Dortmund vs. TSG 1899 Hoffenheim Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde

DFB-Pokal, 2. Runde Ort: Signal Iduna Park (Dortmund)

Signal Iduna Park (Dortmund) Datum: 01. November 2023

01. November 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Spiele im Überblick