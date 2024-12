BVB vs. Werder Bremen heute live, Übertragung Bundesliga: Borussia Dortmund im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des 8. Spieltages der Bundesliga empfängt der BVB am Freitagabend Werder Bremen. SPOX liefert Euch alle Informationen zur Übertragung i...

Zum Auftakt des 8. Spieltages der Bundesliga empfängt der BVB am Freitagabend Werder Bremen. SPOX liefert Euch alle Informationen zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

BVB vs. Werder Bremen Auf DAZN: JETZT ANMELDEN!

BVB vs. Werder Bremen heute live, Übertragung Bundesliga: Borussia Dortmund im TV und Livestream

Da es sich beim Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und Werder Bremen um ein Freitagsspiel handelt, gibt es nur eine Adresse, die deutsche Fußballfans aufsuchen müssen, um von Anfang bis Ende live mit dabei zu sein: DAZN. Der Streamingdienst besitzt auch in dieser Spielzeit die Übertragungsrechte an den Freitags- und Sonntagssspielen der höchsten deutschen Fußball-Liga und startet um 19.45 Uhr seine Vorberichterstattung für das Spiel. Folgendes Personal begleitet Euch dabei:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sami Khedira

Sami Khedira Reporter: Freddy Harder

Zugang zum Livestream-Angebot von DAZN bekommt man mit drei verschiedenen Abo-Paketen: DAZN Unlimited, DAZN Super Sportsund DAZN World. Was die Spiele der Bundesliga betrifft, wird jedoch ausschließlich das Unlimited-Paket benötigt. Die Pakete DAZN Super Sports und DAZN World sind nämlich in der Vielfalt der Sportarten und Übertragungen beschränkt. Einzig DAZN Unlimitedbietet absolut alles an.

BVB vs. Werder Bremen heute live, Übertragung Bundesliga: Borussia Dortmund im Liveticker

Selbstverständlich sind auch wir hier bei SPOX wieder live mit von der Partie. Beim Spiel des BVB gegen Werder Bremen bieten wir einen Liveticker an. Hier entlang.

BVB vs. Werder Bremen heute live: Die Infos zum Spiel

Datum Uhrzeit Heim Gast Liveticker 20.10.2023 20.30 Uhr Borussia Dortmund Werder Bremen Liveticker

Spiel : Borussia Dortmund vs. Werder Bremen

: Borussia Dortmund vs. Werder Bremen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum : Freitag, 20. Oktober 2023

: Freitag, 20. Oktober 2023 Uhrzeit : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Austragungsort : Signal-Iduna-Park (Dortmund)

: Signal-Iduna-Park (Dortmund) TV : /

: / Livestream: DAZN

getty

BVB vs. Werder Bremen heute live: Die letzten Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 11.02.2023 Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund 0:2 20.08.2022 Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen 2:3 18.04.2021 Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen 4:1 15.12.2020 Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund 1:2 22.02.2020 Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund 0:2

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle