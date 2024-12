Der BVB empfängt Newcastle United am heutigen Dienstag in der Champions League. Wer die Partie des BVB heute live im Free-TV und Livestream zeigt b...

Der BVB empfängt Newcastle United am heutigen Dienstag in der Champions League. Wer die Partie des BVB heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, verrät Euch SPOX.

Nach dem 1:0-Sieg für den BVB im Hinspiel gehen Borussia Dortmund und Newcastle United punktgleich (vier Zähler) in den 4. Spieltag der Gruppenphase der Champions League.

Die Mannschaft, die verliert, muss bereits um den Einzug in das Achtelfinale fürchten. An der Spitze steht PSG mit sechs Punkten, die AC Milan befindet sich am Tabellenende.

Die Begegnung steigt am 7. November um 18.45 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Wer die Partie im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr im Folgenden.

BVB in der Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Newcastle United im TV und Livestream? - Offizielle Aufstellungen

BVB: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Ryerson - F. Nmecha, Özcan, Adeyemi, Sabitzer, Brandt - Füllkrug

Newcastle United: Pope - Trippier, Schär, Lascelles, Hall - S. Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton - Livramento, Wilson, Willock

Wer sich auf eine Übertragung im Free-TV eingestellt hat, wird leider enttäuscht. Ihr müsst bezahlen, um Borussia Dortmund gegen Newcastle United live sehen zu können.

Auch könnt Ihr nicht auf einen der Pay-TV-Sender zurückgreifen, wenn Ihr das Heimspiel des BVB schauen wollt.

Das liegt daran, dass Amazon Prime Videopro Spieltag die Übertragungsrechte an einem Dienstagsspiel besitzt und das heute auf den BVB fällt.

Andernfalls ist DAZN die richtige Anlaufstelle, um die Königsklasse legal genießen zu können.

Der Kostenpunkt für ein Abonnement bei Amazon Prime Videobeträgt 8,99 Euro monatlich, wenn Ihr keinen Probemonat abschließen könnt.

Bei den Vorberichten werden Euch Euch Moderator Sebastian Hellmann und die Experten Matthias Sammer, Shkodran Mustafi sowie Tabea Kemme auf die Partie einstellen. Als Kommentatoren fungieren Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

Wie gewohnt könnt Ihr auch bei SPOX vorbeischauen, wenn Ihr das Spiel live verfolgen wollt. In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine Highlights und Tore.

Hier geht's zum Liveticker für BVB vs. Newcastle United.

Event: Champions League, 4. Gruppenspieltag

Champions League, 4. Gruppenspieltag Partie: BVB vs. Newcastle United

BVB vs. Newcastle United Datum: 7. November

7. November Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Liveticker: SPOX

BVB und Newcastle United in Gruppe F: Die Tabelle