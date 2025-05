In der 3. Liga geht es heute zwischen Borussia Dortmund II und dem VfB Stuttgart II rund. Wir verraten, wo Ihr im TV und Stream einschalten könnt.

Der vorletzte Spieltag in der 3. Liga wird mit dem Duell der zweiten Mannschaften von Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart eröffnet. Um 19 Uhr soll die Partie an der Roten Erde (Dortmund) angepfiffen werden.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

BVB II vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Freitag im TV und Livestream?

Die 3. Liga wird in dieser Spielzeit von MagentaSport übertragen, auch für Dortmund vs. Stuttgart gilt das. Ab 18.30 Uhr könnt Ihr beim kostenpflichtigen Sender und Streamingdienst einschalten. Dieses Trio ist am Start:

Kommentar: Max Giesen

Moderation: Kamila Benschop

Experte: Martin Lanig

Bei OneFootball könnt Ihr das Ganze gegen eine einmalige Gebühr ebenfalls streamen.

Getty

BVB II vs. VfB Stuttgart II heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Borussia Dortmund II vs. VfB Stuttgart II

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 37. Spieltag

Datum: Fr., 9. Mai

Uhrzeit: 19 Uhr

Ort: Rote Erde, Dortmund

TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball

3. Liga: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag