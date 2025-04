Borussia Dortmund ist in der Bundesliga heute bei der TSG Hoffenheim zu Gast. Infos zur Übertragung im TV und Livestream liefert SPOX.

Borussia Dortmund will bei der TSG Hoffenheim am heutigen Samstag (26. April) noch einmal das internationale Geschäft angreifen. Ab 15.30 Uhr geht es in der PreZero-Arena (Sinsheim) rund.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

BVB heute live sehen: Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Die Samstagsspiele der Bundesliga werden exklusiv von Sky übertragen. Das gilt auch für das Duell zwischen Hoffenheim und Dortmund. Wie gewohnt könnt Ihr zwischen der Konferenzschaltung auf Sky Sport Bundesliga und dem Einzelspiel wählen. Letzteres findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 4.

Ihr seid lieber im Stream als im linearen Fernsehen dabei? Kein Problem: Den Pay-TV-Sender könnt Ihr auch online über SkyGo und WOW empfangen.

TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund: Der Liveticker von SPOX

SPOX lässt Euch auch nicht auf dem Trockenen sitzen. Klickt Euch in unseren Ticker und verpasst keine Aktion:

Hier findet Ihr den Liveticker inklusive der offiziellen Aufstellungen ca. eine Stunde vor dem Anpfiff.

Bundesliga, TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim : Baumann - Arthur Chaves, Östigaard, Nsoki - Kaderabek, Stach, Geiger, Bülter - Kramaric - Touré, Tabakovic

: Baumann - Arthur Chaves, Östigaard, Nsoki - Kaderabek, Stach, Geiger, Bülter - Kramaric - Touré, Tabakovic Borussia Dortmund: Kobel - Süle, Anton, Bensebaini - Ryerson, F. Nmecha, Can, Svensson - Chukwuemeka, Adeyemi - Guirassy

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 31. Spieltag

Datum: 26. April 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: PreZero-Arena (Sinsheim)

PreZero-Arena (Sinsheim) TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag