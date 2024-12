Der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund kämpfen heute um Platz drei der Bundesliga-Tabelle. Hier bekommt Ihr gezeigt, wie Ihr den Kracher live im T...

Der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund kämpfen heute um Platz drei der Bundesliga-Tabelle. Hier bekommt Ihr gezeigt, wie Ihr den Kracher live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Mit Blick auf den heutigen Bundesliga-Spieltag sticht vor allem das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund heraus. Der Tabellendritte aus Stuttgart empfängt den punktgleichen Vierten aus Dortmund. Um 15.30 Uhr geht es in der Stuttgarter MHP-Arena los.

Drei weitere Spiele der elften Spielrunde werden um 15.30 Uhr angepfiffen: FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim, FC Augsburg vs. TSG Hoffenheim und SV Darmstadt 98 vs. 1. FSV Mainz 05. Im späten Nachmittagsspiel treffen der VfL Bochum und der 1. FC Köln aufeinander.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Wer sich das Spiel auf keinen Fall entgehen lassen will und auf eine Free-TV-Übertragung hofft, wird enttäuscht. Es ist nämlich nur der Pay-TV-Sender Sky, der Rechte an der Übertragung betrifft und aus diesem Grund ab 15.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Stuttgart gegen Dortmund anbietet. Um den Kommentar kümmert sich Kai Dittmann.

Ihr wollt wissen, was in den anderen Bundesligaspielen zur Sache geht? Dann wird empfohlen, Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga Top Event oder Sky Sport Bundesliga UHD aufzusuchen. Dort ist nämlich die Konferenz zu sehen.

Sky liefert sowohl zum Einzelspiel als auch zur Konferenz einen Livestream. Das SkyGo-Abonnement und der Streamingdienst WOW ermöglichen Zugriff darauf.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

SPOX stellt zu Stuttgart vs. Dortmund einen ausführlichen Liveticker zur Verfügung. Damit wird das Spielgeschehen ausführlich beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 11

11 Datum: 11. November 2023

11. November 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: MHP-Arena (Stuttgart)

MHP-Arena (Stuttgart) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Stuttgart: Nübel - Rouault, Anton, Zagadou, H. Ito - Karazor, Stiller - Millot - Leweling, Führich - Undav

Nübel - Rouault, Anton, Zagadou, H. Ito - Karazor, Stiller - Millot - Leweling, Führich - Undav BVB: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Ryerson - Özcan, Sabitzer - Reus - Brandt, Adeyemi - Füllkrug

