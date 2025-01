BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Werder Bremen im TV und Livestream?

Der BVB trifft heute in der Bundesliga auf Werder Bremen. SPOX verrät Euch, wer die Partie live im TV und Livestream zeigt.

Am heutigen Samstag, den 25. Januar, empfängt der BVB in der Bundesliga Werder Bremen zum Duell. Die Begegnung am 19. Spieltag startet um 15.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen heute live im TV und Livestream:

Das Duell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen überträgt Sky heute exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD) startet die Übertragung des Spiels um 15.15 Uhr. Als Kommentator der Partie ist Martin Groß im Einsatz.

Darüber hinaus könnt Ihr das Bundesligaspiel in der Konferenz live sehen, die auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Top Event läuft.

Sky zeigt die Partie zwischen dem BVB und Werder Bremen zudem live und vollumfänglich im Livestream. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der Sky-Go-App und auf WOW.

SPOX begleitet das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen heute für Euch in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Szene des Spiels verpasst.

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: BVB vs. Werder Bremen

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 19

Datum: 25. Januar 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund TV; Livestream: Sky, WOW

