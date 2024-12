Borussia Dortmund trifft am heutigen Abend in der Champions League auf den AC Milan. Doch wo läuft das Europapokalduell live im TV und Livestream? ...

Borussia Dortmund trifft am heutigen Abend in der Champions League auf den AC Milan. Doch wo läuft das Europapokalduell live im TV und Livestream? SPOX liefert Euch die Antwort.

In der Champions-League-Gruppe F kommt es am heutigen Dienstagabend, den 28. November, zum Duell zwischen dem AC Milan und dem BVB. Der Anpfiff der Begegnung ist für 21.00 Uhr angesetzt. Als Austragungsort der Europapokalpartie dient das Giuseppe Meazza in Mailand.

Sieben Zähler hat der BVB bislang an den ersten vier Champions-League-Gruppenspieltagen gesammelt. Damit liegt die Truppe von Edin Terzic aktuell auf dem ersten Platz in der Gruppe F und hat damit beste Chancen das Achtelfinale der Königsklasse zu erreichen.

AC Milan liegt dagegen in der Tabelle nur auf dem dritten Rang und muss einiges tun, um das Ausscheiden in der Gruppenphase zu verhindern. Die Abstände in der Gruppe F sind jedoch gering. Dem BVB und Newcastle United, die aktuell das Schlusslicht in der Gruppe bilden, trennen nur drei Zähler. Siegt Borussia Dortmund heute gegen den AC Milan und bucht damit das Ticket für die K.o.-Runde?

BVB, Champions League: Wo läuft AC Milan vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

AC Milan: Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo - Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders - Pulisic, Samu Chukwueze - Giroud

Im TV könnt Ihr am heutigen Abend das Duell zwischen dem AC Milan und dem BVB nicht live sehen. Amazon Prime Video zeigt das Spektakel nämlich exklusiv im Livestream. Auf dem Streaminganbieter könnt Ihr das Champions-League-Duell live und in voller Länge ab 20.00 Uhr verfolgen.

Für Amazon Prime Video kommentiert am Abend Jonas Friedrich die Partie, Benedikt Höwedes ist zudem als Experte im Einsatz. Für ein Amazon-Prime-Video-Abo zahlt Ihr monatlich 8,99 Euro. Das Abonnement bei dem Streamingdienst könnt Ihr alternativ einen Monat lang gratis testen.

Ihr könnt das Duell zwischen dem AC Milan und dem BVB heute nicht im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr hier bei SPOX goldrichtig. Wir verfolgen die Champions-League-Partie für Euch in einem ausführlichen Liveticker, sodass Ihr keine Spielszene verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Event: Champions League, 5. Gruppenspieltag

Champions League, 5. Gruppenspieltag Duell: AC Milan vs. BVB

AC Milan vs. BVB Datum: 28. November

28. November Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Giuseppe Meazza, Mailand

Giuseppe Meazza, Mailand Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Champions League, Gruppe F - Die Tabelle