BVB bestätigt: Borussia Dortmund verliert Mega-Talent an Konkurrenten aus der Bundesliga

Die Jugendabteilung von Borussia Dortmund verliert ein Juwel: Wie U19-Trainer Mike Tullberg im Rahmen des Finals um die Deutsche Meisterschaft gegenüber Sport1bestätigte, wird der hochtalentierte Charles Herrmann den BVB verlassen und sich Borussia Mönchengladbach anschließen.

Die offizielle Bestätigung der beiden Vereine steht allerdings noch aus. Gleichzeitig ließ der U19-Coach durchblicken, dass er mit diesem Wechsel nicht unbedingt glücklich ist. Er wünsche sich "mehr Geduld" von jungen Spielern.

"Durch die EM und WM ist um die Jungs ein Riesen-Hype entstanden. Dann ist das so, dass sich der ein oder andere dafür entscheidet, um schneller in den Herrenbereich zu kommen. Ob das richtig ist, werde ich hier nicht beurteilen können", erklärte Tullberg seine Kritik an den frühen Wechseln. "Ich hoffe auch für Charles, obwohl er nach Gladbach geht, dass es gut läuft. Diese Perspektive konnten wir ihm einfach nicht anbieten."

Der 18-jährige Flügelspieler kann bereits eine Erfolge für sich verbuchen. Als BVB-Spieler wurde er bereits Welt- und Europameister. Herrmann kam in der abgelaufenen Saison in 25 Spielen auf fünf Tore und zwei Assist.